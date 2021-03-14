اللواء العبيدلي وابن علوان يُناقشان الخُطة التسويقية «إكسبو 2020»

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، والوفد المرافق له.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التنسيق والتعاون وتقديم الدعم اللازم من خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي، الذي يُعد أول (إكسبو دولي) تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

حيث تمت مناقشة المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في صناعة المعارض الدولية، واستعراض خطة شرطة رأس الخيمة، التسويقية، والمميزات الخاصة بها لدعم الحدث العالمي الهام، وإبراز مكانة الدولة الحضارية والعالمية بصورة مُشرّفة.

وأشار اللواء عبد القدوس العبيدلي، إلى أهمية التنسيق والخروج بمبادرات وبرامج نوعية تحقق الأهداف المنشودة، وتعكس مستوى التكامل بين القيادات الشرطية، و«إكسبو 2020»، وتلبية الرؤى والتطلعات التي ترمي إليها القيادة الرشيدة.

من جانبه، وجه اللواء علي بن علوان النعيمي، بضرورة تعاون جميع الكادر الشرطي بشرطة رأس الخيمة، من خلال عمل الإجراءات اللازمة من دراسات وفرق عمل لتقديم الدعم اللازم والحضور المُشرّف لهذا الحدث العالمي.