«كونكورد إنفايرو» توسع عملياتها في «حرة مطار الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

وسعت شركة «كونكورد إنفايرو» الهندية المتخصصة بحلول معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي الصناعية، وتحلية مياه البحر استثماراتها في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مع إعلانها عن توسع إضافي بالمنطقة الحرة، انطلاقاً من النجاح الذي حققته باتخاذ إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً لنشاطاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان عن توسع شركة «كونكورد إنفايرو» في حرة مطار الشارقة الدولي، خلال توقيع مذكرة تفاهم مؤخراً بين الهيئة والشركة الهندية من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والسيد الكابتن سوريش بهاتيا، الرئيس التنفيذي للشركة المستثمرة، وذلك بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين.

واستأجرت شركة «كونكورد إنفايرو» قطعة إضافية من الأرض تبلغ مساحتها 130.000 الف قدم مربع، لتشييد مرافق حديثة لها تعزز مسيرتها في تزويد السوق المحلية وأسواق المنطقة بأحدث منتجاتها.