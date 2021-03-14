البنك الدولي: لا حدود للتمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات

مصطفى عبد العظيم(دبي)

أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الرامية لتمكين المرأة في دولة الإمارات لا حدود لها، منوهاً بحزمة الإصلاحات التاريخية التي نجحت حكومة الإمارات في سنها خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي أفرزتها أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت مدونة للبنك الدولي أعدتها كل من إيفا هامل، أخصائي أول تنمية القطاع الخاص وجرام القسطلاني ديكستر، أخصائي تنمية القطاع الخاص، أن دولة الإمارات أصبحت أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُطبِّق نظام عطلة الوالدين، مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا الإصلاح التاريخي كان جزءاً من حزمة إصلاحات واسعة سنَّتها الإمارات لدعم مشاركة النساء في القوى العاملة.

وأشار البنك الدولي أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، جعلت حكومة الإمارات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة إحدى الأولويات الرئيسية على صعيد السياسات، ففي عام 2019، وتحت قيادة مجلس التوازن بين الجنسين في الإمارات، سنَّت الحكومة إصلاحات تاريخية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من بينها: المساواة بين النساء والرجال في إجراءات استصدار جوازات السفر، والإقرار بدور النساء في إعالة أسرهن مثل الرجال، وإصدار تشريع لمكافحة العنف الأسري، وتطبيق عقوبات جنائية للتحرش الجنسي في مكان العمل، وحظر التفرقة في التوظيف على أساس نوع الجنس وفصل المرأة العاملة الحامل، وإزالة القيود المفروضة على النساء لشغل وظائف في قطاعات مثل التعدين.

وأوضحت المدونة أنه يجري التعاون بين البنك الدولي وحكومة الإمارات للعمل على تعزيز جهود تمكين المرأة من خلال سن مزيد من الإصلاحات التشريعية، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من التحديات التي أفرزتها أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، نجحت الحكومة في سن حزمة من الإصلاحات التاريخية، فللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبحت عطلة الوالدين مدفوعة الأجر بالكامل متاحة للموظفين من الذكور والإناث في القطاع الخاص.

وتم تعديل قانون الأحوال الشخصية لإلغاء مادة تتعلق بإلزام النساء بطاعة أزواجهن، وسُنَّت أحكام جديدة تتيح للمرأة حرية اختيار المكان الذي تعيش فيه، وأن تسافر خارج الوطن بحرية مثلما يُسمح للرجل.

وتم أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية لإلغاء القيود على قدرة المرأة على السفر خارج البلاد، كما أُجريت تعديلات لقانون العمل تقضي بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في مختلف الصناعات والقطاعات.

ولاقت هذه الإصلاحات دعماً قوياً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، ومجلس التوازن بين الجنسين، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع.

وكان الالتزام القوي من جانب الحكومة، والتعاون الفعال فيما بين مختلف الوزارات، والخبرة الفنية لمجموعة البنك الدولي عوامل محورية في نجاح مساعي الإصلاح.

ولمساندة التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات في المحاكم، وضمان التفسير الدقيق للأحكام الجديدة من جانب القضاة، قامت حكومة الإمارات بتعديل المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية.

وتُركِّز جهود التنفيذ أيضاً على حملات التواصل والنشر.

ورصَد تقرير مجموعة البنك الدولي المعنون هذه الإصلاحات، حيث أشار إلى تحسُّن التصنيف العام للإمارات، من 30 نقطة في عام 2019 إلى 82.5 نقطة على مقياس من 100 نقطة في 2021.

وأوضحت مدونة البنك أن الإصلاحات في الإمارات جلبت مزيداً من المساواة أمام القانون للنساء، وستدعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من أجل الأجيال القادمة، مشيرة إلى أنه من الآثار المتعاقبة للإصلاحات في الإمارات أنها مبعث إلهام في بلدان أخرى.

فقد أقر الأردن المساواة بين الرجل والمرأة في إجراءات استخراج جوازات السفر، وحظر البنك المركزي الأردني التمييز على أساس نوع الجنس في الحصول على الخدمات المالية.

وشرعت مصر وتونس الآن في جهود إصلاح مماثلة لسن أحكام تتسم بالحيدة والتجرد فيما يتعلق بمعاملة الجنسين في قانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية، وفي التشريعات المصرفية.