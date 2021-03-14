مجلس إدارة سلامة يوصي بتوزيع 8.25 فلس للسهم

دبي(الاتحاد)

ارتفعت أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» إلى 157.04 مليون درهم، خلال العام الماضي بزيادة تتجاوز 162.5 %، مقارنة مع صافي أرباح الفترة ذاتها من السنة السابقة، وأوصي مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8.25 فلس للسهم الواحد للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «سلامة»: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة»كوفيد 19«، فقد مضت ’سلامة‘ قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة ونجحت في زيادة صافي ربحها بأكثر من الضعف، مما يشكل إنجازاً فريداً في الظروف الحالية.

ونحن متحمسون حقاً للآفاق المستقبلية الواعدة التي تبشر بها الشركة، خاصة وأننا اتخذنا جميع الخطوات الضرورية والصحيحة، ابتداء من التغييرات الضرورية في الإدارة التنفيذية وتعيين فهيم الشحي رئيسياً تنفيذياً جديداً لقيادة الشركة في الاتجاه الصحيح، بما ينسجم مع استراتيجيتنا ولزيادة ربحية ’سلامة‘ وعائداتها الاستثمارية.

ويتمثل هدفنا لعام 2021 في دفع عجلة التقدم، وإيجاد قيمة مستدامة بعيدة الأمد لحاملي وثائق التكافل ومساهمينا، والاستمرار في خدمة عملائنا بكفاءة وفاعلية».