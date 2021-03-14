2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 2.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 197 مبايعة بقيمة 442.5 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 94.27 مليون درهم و168 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 348.23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.78 مليار درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 102.48 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 1.67 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 63 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 136.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 30 مليون درهم.