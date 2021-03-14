الطيران المدني في رأس الخيمة: توزيع جوائز مسابقة الابتكار لعام 2021

رأس الخيمة (وام)

نظمت دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة حفل توزيع جوائز مسابقة الابتكار في الطيران الافتراضية لشهر الابتكار لدولة الإمارات لعام 2021.

شهد الحدث الافتراضي ما يقارب من 40 مشاركًا من جميع الدوائر الحكومية والكليات والجامعات والأفراد، حيث شاركوا بتقديم الأفكار الفريدة والمبتكرة.

وقامت لجنة الحكام بتقييم 32 فكرة، وتمّ اختيار المراكز الثلاثة الأولى لتكريمهم في حفل توزيع الجوائز، وقد مُنحت جائزة مالية لأفضل ثلاث أفكار ابتكارية، ومُنح جميع المشاركين الآخرين شهادات مشاركة لجهودهم الحثيثة.

حصلت على الجائزة الأولى من بين الثلاث أفكار الأولى الفائزة «العربة الآلية دون لمس» والمقدمة من عائشة نجيب من جامعة بولتون، وأما الجائزة الثانية فذهبت إلى «جهاز مراقبة العوائق» والمقدمة من فينوغوبال باسكاران من مطار رأس الخيمة الدولي، وذهبت الجائزة الثالثة إلى «نظام الرادار متعدد المهام» والمقدمة من محمد شان من مطار رأس الخيمة الدولي.وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي «هذه هي رؤية الدول العظمى التي تستثمر في الأفكار وتحفز مواطنيها والمقيمين على أرضها بخلق مفاهيم تساعد على ازدهار ونمو الدول» مشيراً إلى أن الابتكار يعد ببساطة خلق فكرة جديدة، أو استخدام أدوات جديدة لتحسين وتعزيز فكرة موجودة سابقا.