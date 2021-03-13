«كوفيد-19» ينعش الواقع المعزز

حسونة الطيب (أبوظبي)

سواء لإصلاح سيارة أو لوضع بعض مساحيق التجميل على الوجه، توصلت الشركات التي لاقت صعوبات جمة في تحقيق الأرباح بسبب انتشار وباء «كوفيد-19»، لاستخدامات مباشرة للخبرات التي يمكن أن توفرها تقنيات الواقع المعزز «عن بُعد».

وأصبح الواقع المعزز، الذي يمكن أن يعرض محتوى رقمياً للعالم الحقيقي، في رؤية المستخدم، أكثر قيمة بالنسبة لبعض الشركات مثل، «مرسيدس بنز» و«لوريال»، خاصة في السنة الماضية، وسط إجراءات التباعد الجسدي وعمليات الإغلاق.

وتقوم هذه الشركات، باستخدام تقنيات الواقع المعزز، لمساعدة العاملين والعملاء في الواقع الحقيقي، دون الحاجة للوجود المحسوس. وقامت «لوريال»، الشركة الفرنسية المتخصصة في مستحضرات التجميل، بإطلاق عددٍ من مشروعات الواقع المعزز الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، سواء للعاملين لديها أو لعملائها.

وتقول لوبوميرا روشيت، مديرة القطاع الرقمي في شركة لوريال: «تشهد هذه التطبيقات، إقبالاً متصاعداً، ما يحتم علينا الاستمرار في عمليات الابتكار». وعندما يقوم الشخص بارتداء نظارة هولولينز2، يمكنه قراءة المعلومات والتعليمات من خلال صور ثلاثية الأبعاد في منظر حقيقي.

كما يمكنه، معالجة العناصر الرقمية باستخدام أصابعه وإمساك زوايا تلك العناصر وتحريكها من مكان إلى آخر. وباستخدام برامج المساعدة «عن بُعد»، يمكن للمستخدم الذي يرتدي النظارة، مشاركة المنظر الحقيقي مع الآخرين الذين يستخدمون حاسباً آلياً أو هاتفاً ذكياً محمولاً. وبلغ حجم السوق العالمية للواقع المعزز، نحو 10 ملايين دولار في العام الماضي، مع توقعات بنموها لنحو 140 مليوناً بحلول 2025، وفقاً لمؤسسة الأعمال الاستخباراتية المتحدة الأميركية، العاملة في مجال استشارات الأسواق. وبلغت الشحنات العالمية من النظارات الذكية وحدها، نحو 1.8 مليون وحدة في العام الماضي، مع توقعات بارتفاعها لنحو 27 مليوناً بحلول 2025. ويُعزى النمو المتوقع، نسبياً لاستمرار الوباء على مدى السنوات القليلة المقبلة.

كما يُعزى أيضاً، للمنتجات الجديدة والتطور في التقنيات في المستقبل القريب. وتعتبر الزيادة في الطلب على الواقع المُعزز في بعض القطاعات، جزءاً من التحول الرقمي في بعض الأعمال التجارية، فضلاً عن الاستثمار في الحوسبة السحابية والمؤتمرات التي باتت تُعقد عبر الفيديو والتي انتعشت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وارتفع الطلب في قطاعات مثل، السيارات وصناعة أشباه الموصلات، حيث يتم استخدامها موجهاً عن بُعد في عمليات التجميع المعقدة وعمليات التركيب الجديدة. وفي الماضي، ربما كان على الفني، انتظار مهندس الخدمة الميدانية لأيام، ليسافر لأحد مراكز البيع للمساعدة في حل مشكلة معقدة تتعلق مثلاً، بناقل السرعة أو أحد البرامج.

أما الآن، فيمكن حل 60% من المشاكل المعقدة خلال 24 ساعة، عبر استخدام نظارات هولولينز2.

ويمكن لأي فني في مركز من مراكز البيع، الاتصال عبر النظارة مع الإحصائيين الآخرين المنتشرين في البقاع المختلفة حول العالم.

ومن خلال برنامج المساعدة عن بُعد، يمكن للاختصاصي، رؤية ما يراه الفني في شاشة الكمبيوتر، أو أي جهاز لوحي آخر، عبر استخدام النظارة.