نايل وبن حرمل.. قدوة الخير

خلفان النقبي، محمد البلوشي (أبوظبي)

يعد نايل راشد سيف الشامسي، نموذجاً لرجل الأعمال المخلص لوطنه، والذي ساهم على مدى 40 عاماً مع شريكه، سعيد سلطان بن حرمل الظاهري، في النهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات، عبر تأسيس عدد من أبرز الكيانات الاقتصادية الرائدة في إمارة أبوظبي. وتعد الشراكة بين نايل الشامسي وسعيد بن حرمل مثالاً يحتذى في التعاون والأخوة، لاسيما مع تأسيس مجموعة نايل وبن حرمل في مدينة العين عام 1979، والتي تضم اليوم العديد من المؤسسات والشركات التي تعمل في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مثل التعليم والصحة والاستثمار والبناء والتشييد، والصناعة والأغذية، والسفر والضيافة، ومراكز التسوق والعقارات والتأمين وغيرها.

وفي عام 2017 أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساعدات مجموعة «نايل وبن حرمل» للصومال، وقال سموه: «بيّض الله وجوهكم ومشكورون.. يا بن نايل وبن حرمل.. أنتم قدوة لإخوانكم وأهلكم».

يقول نايل الشامسي: بدأت مسيرة الأخوة بيني وأخي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري منذ عام 1967، حيث تعارفنا في مجلس سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفظه الله، وشهدنا مسيرته الطويلة المليئة بالإنجازات العظيمة والمواقف الشجاعة، وتعلمنا من مجلسه ومن طباع سموه السماحة والحكمة والمروءة والكرم، وتوطدت صحبتنا وصداقتنا حتى أصبحت أخوة راسخة وأثمرت عن بداية عملنا أنا وأخي سعيد في عام 1979، حيث بدأنا من الصفر، ولم يتوفر لدينا رأس المال الكافي، فقمنا برهن بعض الأملاك الصغيرة من أجل تمويل العمل من البنوك، وبدأنا مؤسسة تجارية وشركة لحفر الآبار.

ويضيف: بدأنا بالعمل وتحملنا المجازفة، ودخلنا في منافسة مع شركات عالمية بتوريد معدات حفر الآبار وقطع غيارها وغيرها من الأعمال للجهات الحكومية، ثم كتب لنا الله تعالى التوفيق وازدهرت أعمالنا مع نمو وتطور دولتنا الحبيبة، في ظل القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان، رحمه الله، دائماً ما يوجه ويشجع على جودة العمل وسرعة الإنجاز، وبدأنا بتوسعة أعمالنا لتشمل العقارات وشركات المقاولات الكبرى، ومنها شركة نايل للمقاولات، وشركة نايل وبن حرمل هيدرواكسبورت، وشركات الطرق والبنى التحتية كشركة الفهجان، ومصانع المنتجات الإسمنتية، ومن ثم مصانع البلاط والبريكاست.

ويتابع الشامسي: تنوعت مصانعنا إلى مصانع الزجاج والألمنيوم والزيوت والمناجر والصناعات المعدنية وغيرها، كما كانت لنا مساهمات عديدة في مجال التعليم والصحة من مدارس وجامعات ومستشفيات وعيادات وغيرها، ونمت أعمالنا بالجد والتعب والمثابرة، إلى أن أصبحت من أهم الشركات وأكبرها في الدولة ومجلس التعاون، حيث وصل عدد شركات المجموعة إلى ما يقارب 93 شركة وعدد الموظفين فيها إلى ما يقارب 23 ألف موظف، وتوسعت أعمال المجموعة خارج الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الخارج إلى أوروبا وأفريقيا.

مشاريع رائدة

وفي عام 2006 أسس نايل الشامسي وسعيد بن حرمل، شركة نايل وبن حرمل للاستثمار والتي تخصصت في مراكز التسوق (المولات) والفنادق والعقارات المتعددة الكبرى داخل الدولة وخارجها.

ويقول الشامسي: حسب توجيهات الحكومة الرشيدة، باشرنا في تنفيذ مشروع رائد وكان الأول من نوعه في الدولة ومجلس التعاون، وهو مشروع سوق العين المركزي وبوادي مول، وهو مشروع بناء وتشغيل وتحويل بموجبه قمنا باستثمار قطعة أرض تزيد على 82 هكتاراً، حيث تم نقل سوق العين المركزي للمواشي من موقعه القديم، وتحول إلى سوق نموذجي يعتبر مقصداً للأهالي والسياح على حدٍ سواء، وقمنا بإنشاء مركز تسوق إقليمي (بوادي مول) بمساحة بناء 140 ألف متر مربع، فأصبح المشروع نموذجاً يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط والعالم، كما حصل المشروع على جائزة في منافسة عالمية أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2011 في مجال المشاريع الحيوية والاستدامة، كما توسعنا في أفريقيا وقمنا بإنشاء الفنادق العالمية والمراكز التجارية ومصانع الإسمنت وتوابعها.

ويضيف: نعتبر أن أهم إنجاز لنا يتمثل في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في دولتنا الحبيبة، حيث وفقنا الله ومن خلال توجيهات الحكومة الرشيدة ودعمها غير المحدود، إلى إنجاز العديد من الأعمال والمشاريع الكبرى من المباني الحكومية الاستراتيجية والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية، وما كان هذا النجاح إلا بالجهد والتعب والمثابرة والعناء والمجازفة، ولم يتحقق إلا بدعم وتوجيه وتيسير من حكومتنا الرشيدة، والتي ما تزال تشجع وتدعم وتوجه وتحث وتحفز كافة مواطنيها، وخاصة جيل الشباب الجديد، إلى بذل الجهد والعزم من أجل العمل والإنتاج لازدهار الدولة والمواطن.

أعمال خيرية

ويقول الشامسي: استكمالاً لواجبنا تجاه دولتنا ووطننا الغالي وأهلنا، وعرفاناً منا لفضل دولتنا علينا، فقد كان من واجبنا أن نرد بعضاً مما قدمته لنا من خلال مساهماتنا في الأعمال الخيرية والتبرعات في كافة المجالات الممكنة، كما تبرعنا بأعمال خيرية في أفريقيا وخاصةً في الصومال، كما أننا ساهمنا في صندوق الوطن والهلال الأحمر، وقمنا بمساندة جهود المؤسسات الوطنية في مكافحة جائحة كورونا، ونتطلع دائماً للاستمرار بالأعمال التجارية والخدمات الاجتماعية والتي نعتبرها جزءاً أساسياً من مهمتنا ورسالتنا.

وينصح الشامسي الشباب المواطنين والجيل الجديد بأخذ زمام المبادرة والدخول في مجال الآمال وأخذ المجازفة المحسوبة لتحقيق النجاحات والطموحات والأعمال ورفد اقتصاد الدولة بالموارد والمقومات في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة.