كيف تحسن تقييمك الانتمائي؟

يوسف البستنجي (أبوظبي)

يحتسب التقييم الائتماني بناءً على المعلومات الواردة من مصادر مختلفة مثل البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين، ومن المؤسسات غير المالية كشركات الاتصالات ومجموعات الأعمال، ومن الهيئات الحكومية كمزودي الماء والكهرباء والمحاكم.

وتحدد 3 أرقام القدرة الائتمانية للشخص، ويتراوح رقم التقييم بين 300 إلى 900، حيث يعتبر التقييم الأفضل هو رقم 900، أي أنه عميل قليل المخاطر، فيما يعتبر التقييم الائتماني 300 هو الأسوأ أو العميل ذات المخاطر المرتفعة.

وتحرص الشركة على إجراء تقييم مستمر لمصادر المعلومات الائتمانية، لإضافة أي منها إلى قائمة مزودي المعلومات وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.

ويتغير التقييم الائتماني الخاص بك باستمرار وفقاً لسلوكك الائتماني والتزامك بتسديد التزاماتك المالية في الوقت المحدد.

ويعتبر التأخير أو عدم دفع الالتزامات المالية في الوقت المحدد أو استخدام الحد الأقصى لبطاقة الائتمان، أو أخذ قروض أو بطاقات ائتمانية إضافية، جميعها عوامل تؤثر سلباً على التقييم الائتماني الخاص بالشخص المعني.

ولذا فإن تحسين التصنيف الائتماني للأفراد لا يتم بين ليلة وضحاها، وإنما يتطلب التزام الأفراد بسلوك دائم منضبط في إدارتهم المالية الذاتية، وتحويل هذا السلوك إلى ممارسة حياتية طبيعية.

وأهم معايير الانضباط المالي التي تمنح الفرد مزيداً من الثقة، وبالتالي تقلل مخاطره وترفع درجة تقييمه الائتماني هي التزامه بعدم استخدام أكثر من بطاقة ائتمان واحدة، فكلما زاد عدد بطاقات الائتمان، زادت المخاطر وبالتالي ينخفض التقييم الائتماني، كذلك التزامه بدفع الأرصدة المستحقة عليه وغير المسددة، في مواعيدها أو فور حلول موعد استحقاقها، سواء أقساط بطاقات الائتمان أو أقساط القروض المستحقة عليه، أو تسديد فواتير الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها، وعدم تأخير التسديد.

كما أن تسديد الالتزامات المالية قبل تاريخ الاستحقاق، سيحسن من التقييم الائتماني الخاص بالفرد، كذلك يعتبر انخفاض الرصيد المصرفي للفرد إلى ما دون الحد الأدنى لدى البنوك مؤشر على المخاطر، ولذا يفضل أن يبقى حسابك المصرفي مليء ومغذى بشكل جيد.

استخدام التقييم الائتماني

يساعد التقييم الائتماني المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات أفضل، مع احتمال معالجة أسرع لطلبات الحصول على بطاقات الائتمان والقروض، وإمكانية تقديم مزايا تفضيلية لذوي التقييم الائتماني المرتفع.ويعتبر التقييم الائتماني ضروري لعملاء البنوك والشركات المالية لتحديد مستويات المخاطر، وبالتالي مستويات الفائدة على القروض والتسهيلات، وكلما زادت المخاطر ترتفع نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك على العملاء، وعند مستويات مرتفعة معينة من المخاطر تمتنع البنوك عن إقراض العميل.

كما بدأ مؤخراً استخدام التقييم الائتماني الخاص بالأفراد والشركات من قبل شركات الاتصالات، وملاك العقارات، وحتى تجار التجزئة لتوفير مزايا أفضل.

التقييم الائتماني للأفراد

يمكن الحصول على التقييم الائتماني الخاص بالأفراد بسهولة، وفي أي وقت من خلال الموقع أو التطبيق الخاص بالشركة، حيث يقوم الشخص باختيار نوع التقرير، وثم الدخول إلى الحساب الخاص به أو التسجيل، ودفع الرسوم اللازمة لكل تقرير حسب نوعه، وبعدها يحصل العميل على التقرير عبر البريد الإلكتروني مباشرة.

كما يمكن للأفراد الحصول على التقييم أيضاً، من خلال تنزيل التطبيق الخاص بالشركة.

التقييم الائتماني للشركات

ويمكن شراء التقرير والتقييم الائتماني الخاص بالشركات بسهولة، عن طريق تعبئة الطلب المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة، ودفع الرسوم اللازمة.

ويشار إلى أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. تتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. وتقوم الشركة بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير الائتمانية، وتقارير التقييم الائتماني للأفراد والشركات في الدولة.