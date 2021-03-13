«دبي المالي العالمي» مستقبل الاقتصاد

حسام عبد النبي (دبي)

قبل 16 عاماً شهدت دبي انطلاق مركز دبي المالي العالمي، كخطوة لبناء مستقبل القطاع المالي في الدولة، وتعزيز مكانتها كمحور رئيس للأنشطة المالية على مستوى العالم، فضلاً عن المساهمة في تنويع اقتصاد دبي بشكل مستدام والإسهام في خطط دبي الاستراتيجية والتنموية، واليوم يمكن القول إن المركز نجح في ترسيخ مكانته كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يضم مركز دبي المالي العالمي حالياً 2919 شركة من مختلف أنحاء العالم وكان التوزيع الجغرافي لتلك الشركات بنسبة 42.9% شركات من الشرق الأوسط و16.1% من المملكة المتحدة و10.7% من الاتحاد الأوروبي، و7.1% من كل من الولايات المتحدة الأميركية وأسيا، في حين شكلت الشركات من دول العالم الأخرى النسبة الباقية وقدرها 16.1%وارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المُدارة في المركز إلى 189 مليار دولار، فيما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المُسجلة في المركز 64 مليار دولار.

واستثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في المركز المالي 203.5 مليار دولار في عام 2020، لتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع إدارة الثروات والأصول 528.5 مليار دولار، بينما تجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين 1.7 مليار دولار في عام 2020، في حين تجاوز حجم السوق من أنشطة مركز دبي المالي العالمي 2.876 تريليون درهم (784 مليار دولار). واستطاع مركز دبي المالي العالمي أن يصبح موطناً مفضلاً لشركات التكنولوجيا المالية عبر تبني منظومة متكاملة لجذب هذه النوعية من الشركات في رؤية استباقية للواقع أثبتت نجاحها وليتمكن المركز من يستحوذ بمفردة على ما يزيد على 50% من مجموع الشركات العاملة في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المنضمة إلى المركز بأكثر من الضعف في عام 2020 حيث انضمت 189 شركة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات إلى 303 شركات.

أما على صعيد جذب المواهب توفير فرص العمل فقد واصل مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2020 استقطابه لأفضل المواهب المالية والحفاظ عليها، حيث زاد عدد العاملين فيه بنسبة تجاوزت 4% مقارنةً بالعام السابق، ضمن إنجاز جديد حققه المركز رغم الأزمة العالمية الناتجة عن انتشار «كوفيد-19»وأسهمت الشركات العاملة في المركز في توفير 1135 وظيفة جديدة ليصل مجموع الوظائف إلى 26773 تضم 145 جنسية مختلفة.

وبلغ عدد الموظفين المسجلين في خطة صندوق مدخرات الموظفين في مكان العمل في المركز 19182 موظفاً، في حين بلغ عدد المتخرجين من أكاديمية المركز المالي 5800 متخرج، مع توقيع 30 اتفاقية شراكة بين أكاديمية المركز والمؤسسات الأكاديمية الرائدة والجهات الحكومية.

وعلى المستوى العالمي واصل مركز دبي المالي العالمي احتلال مراتب متقدمة على مختلف مؤشرات التصنيف الدولية، حيث احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة 13 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية ويستعد لدخول قائمة العشرة الأوائل متفوقاً على بعضٍ من أشهر المراكز المالية في العالم، مثل جنيف.

أما على صعيد الابتكار في المنتجات المالية فقد أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن قيام إحدى الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، بقيادة عملية زيادة رأس المال لشركة يابانية، وذلك باستخدام السندات المالية الرقمية التي تمثل أسهم المستثمرين، لأول مرة على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الإصدار باستخدام السندات المالية الرقمية كأول عملية من نوعها وفق قواعد الامتثال العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعد إنجاز استثنائي لدبي ومركز دبي المالي العالمي.