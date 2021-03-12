الكويت تغلق 3 موانئ لسوء الأحوال الجوية

أوردت وكالة أنباء الكويت الرسمية (كونا)، اليوم الجمعة، أن مؤسسة الموانئ الكويتية أوقفت حركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع العامة والحاويات في ثلاثة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الوكالة، إن الأمر يتعلق بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت الوكالة عن إدارة الأرصاد الجوية أن طقس الكويت يشهد حالة من عدم الاستقرار مع امتداد منخفض جوي سطحي يسيطر على شبه الجزيرة العربية يؤدي إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها على 70 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار وتصل إلى حد العاصفة الترابية.

وأضافت أنه بناء على ذلك تقل الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق خصوصاً المناطق المكشوفة. وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن الموج سيرتفع إلى أكثر من سبع أقدام على أن يبدأ التحسن التدريجي صباح يوم غد السبت مع تقدم المرتفع الجوي من جهة غرب البلاد.