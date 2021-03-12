«كهرباء دبي» تتسلم ختم «100% لاورقية»

دبي (الاتحاد)

تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي ختم «100% لاورقية» من مؤسسة دبي الذكية تقديراً لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال زيارة وفد دبي الذكية إلى مركز الهيئة الرئيسي حيث كان في استقبالهم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وضم الوفد كلاً من يونس آل ناصر مساعد المدير العام لـ «دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير عن سعادته واعتزازه بهذا النجاح الجديد الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالتميز والريادة ويأتي ثمرة جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجعل دبي مدينة المستقبل، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سموه، وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين بحلول ديسمبر 2021.