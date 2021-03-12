المواطنون يضخون 144 مليون درهم في الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تلقت أسواق الأسهم المحلية، دعماً قوياً من المستثمرين المواطنين خلال الأسبوع الماضي، حيث ضخ المواطنون نحو 144 مليون درهم استثمارات جديدة في شراء الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين.

وتجاوز إجمالي قيمة تداولات الأسواق المالية المحلية 4.3 مليار درهم، خلال 5 جلسات، سجلت في غالبيتها لصالح المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية، ما يعكس استمرار قيادة الاستثمار المؤسسي للتداولات في الأسواق المحلية.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5636.8 نقطة، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه 813.5 مليار درهم.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن المستثمرين الأجانب (من غير العرب والخليجيين) ظلت تداولاتهم تقريبا مستقرة دون تغيير يذكر حيث بلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم المدرجة في سوق العاصمة، خلال الجلسات الخمس الأسبوع الماضي 1.7 مليار درهم، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم الإجمالية خلال نفس الفترة نحو 1.404 مليار درهم.

من جهة أخرى بلغ صافي تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي نحو 30.4 مليون درهم محصلة بيع، وأما المستثمرين العرب فقد سجلت تداولاتهم صافي شراء بقيمة 9.5 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون المواطنون على 59.1% من إجمالي قيمة التداولات في سوق أبوظبي حيث اشترى المواطنون أسهما بقيمة 2.628 مليار درهم مقابل مبيعات بلغت قيمتها 2.603 مليار درهم خلال الجلسات الخمس، وبذلك تكون قد بلغت صافي تداولاتهم 25 مليون درهم محصلة شراء.

وتركزت التداولات في سوق العاصمة أبوظبي على الأسهم القيادية والتي تصدرها سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 1.152 مليار درهم تلاه التداولات على أسهم الدار العقارية بقيمة 1.134 مليار درهم، ثم الشركة العالمية القابضة بقيمة 816 مليون درهم تقريبا، وحلت اتصالات بعدها بتداولات قيمتها 235 مليون درهم، ثم أدنوك للتوزيع بقيمة 221 مليون درهم.

إلى ذلك أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2573.5 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية خلال الجلسات الخمس 834 مليون درهم، وتلقى السوق دعما مهما من الاستثمار المؤسساتي في آخر جلسة خلال الأسبوع الماضي، حيث عادت المؤسسات للشراء، وبلغت قيمة صافي تداولاتها يوم الخميس الماضي 39 مليون درهم محصلة شراء، لتعيد بذلك شراء معظم الأسهم التي باعتها خلال الجلسات الأربع السابقة، والتي بلغت محصلتها نحو 40 مليون درهم صافي بيع.

ومع ذلك واجه المؤشر العام للسوق ضغطا من مبيعات الأجانب التي سجلت صافي بيع بقيمة 118.6 مليون درهم خلال الأسبوع، حيث تحولت ملكية هذه الأسهم للمستثمرين المواطنين.

ومع أن المستثمرين الأجانب بدأوا الأسبوع بالشراء وسجلت تداولاتهم صافي شراء بقيمة 5.6 مليون درهم في جلسة الأحد الماضي، إلا أن الجلسات الأربعة اللاحقة سجلت صافي بيع بقيمة 124.2 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي مع نهاية الأسبوع نحو 354.6 مليار درهم.

وتركزت التداولات على عدد من الأسهم القيادية في سوق دبي، حيث بلغت قيمة التداولات على أسهم إعمار العقارية 192 مليون درهم، تلاها التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 168.6 مليون درهم وقيمة التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني نحو 70 مليون درهم، ومثلها تقريبا على أسهم شركة أمانات القابضة، خلال الجلسات الخمس.