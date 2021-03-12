3 استحواذات جديدة تعزز أعمال «تبريد» في الإمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) خلال العام 2020، عن 3 استحواذات كبرى، تشمل محطات بمناطق بارزة في مدينة مصدر، ومنطقة وسط دبي، وجزيرة السعديات، ما أسهم في تعزيز أعمال الشركة بالإمارات.

وفي بداية العام الماضي كشفت «تبريد» عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على محطات مدينة مصدر لتبريد المناطق، والتي توفر خدمات التبريد المبتكرة لأكثر من 2.7 مليون متر مربع من المجتمعات المستدامة في مدينة مصدر، حيث يصل إجمالي القدرة الاستيعابية للمحطة إلى 69 ألف طن تبريد.

وخلال شهر أبريل 2020، وقعت «تبريد» اتفاقية مع شركة «إعمار العقارية»، استحوذت من خلالها «تبريد» على حصة تبلغ 80% من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم (675 مليون دولار)، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20%.

وبنهاية 2020، كشفت «تبريد» عن استحواذها على شركتي السعديات كولينج، والتي تمتلك أغلبيتها شركة الدار العقارية، والسعديات لتبريد المناطق شركة الشخص الواحد، المملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، في اتفاقية قيمتها 963 مليون درهم،

من خلال إقامة شبكة مترابطة من محطتي التبريد، مع إمكانية لإقامة محطة ثالثة عند زيادة الطلب على الجزيرة في المستقبل.

وتمتلك شركة السعديات للتبريد حالياً قدرة مجمعة تبلغ 24 ألف طن تبريد وامتيازاً إجمالياً قدره 77 ألف طن تبريد، أما السعديات لتبريد المناطق فهي مخصصة لجامعة نيويورك بقدرة مجمعة تبلغ 11 ألف طن تبريد، لتصل القدرة الإجمالية للامتياز إلى 88 ألف طن تبريد.

وبعد إتمام الصفقة، ستعزز «تبريد» وجودها في أبوظبي إلى 655 ألف طن تبريد من إجمالي 46 محطة.

وبموجب الاتفاقية ستوفر «تبريد» خدماتها لبعض أهم المشاريع في أبوظبي، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومنارة السعديات.

زيادة الأرباح

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد» لـ «الاتحاد» إن العام الماضي شهد توقيع الشركة عدة اتفاقيات بارزة مع كبرى الشركات الإماراتية، وهو ما انعكس في زيادة أعمال الشركة، فضلاً عن زيادة صافي الأرباح بنسبة 16.5% خلال عام 2020 ليصل إلى 550 مليون درهم.

وذكر أن الشركة تمتلك حالياً 86 محطة تبريد، توفر أكثر من 1.4 مليون طن تبريد لمشاريع رئيسة عدة.

وأكد اللمكي أن «تبريد» لديها شراكة طويلة المدى مع شركة الدار العقارية، حيث تباشر الشركة توفير خدمات التبريد في جزيرة ياس، ومشاريع مختلفة تابعة للدار في إمارة أبوظبي، موضحا أن نجاح هذه المشاريع، وثقة «الدار» في كفاءة أعمال «تبريد» خلال السنوات الماضية، كان داعماً رئيساً لاستمرار هذه الشراكة، ونجاح محادثات الاستحواذ على مشاريع جديدة بجزيرة السعديات.

وفيما يتعلق بالشراكة مع «إعمار»، أكد اللمكي أن الاستحواذ على 80% من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي، يعكس مدى ثقة شركة إعمار في كفاءة أعمال «تبريد»، والتي فازت بالصفقة بعد منافسة قوية مع شركات عالمية من عدة دول، ويؤكد تميز أعمال الشركة سواء التشغيلية أو المالية أو الأمن والسلامة أو تنفيذ المشاريع.

وتضم منطقة «وسط مدينة دبي»، برج خليفة، ودبي مول، ونافورة دبي، ودبي أوبرا، وغيرها من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة، ويزود هذا الامتياز أبرز المشاريع والوجهات في دبي بما يصل إلى 235 ألف طن تبريد، حيث تقوم منظومة التبريد المذكورة حالياً، بتأمين 150 ألف طن تبريد من خلال شبكة توزيع المياه المُبردة، تنتجها 3 محطات تبريد مترابطة تم بناؤها بالفعل، إضافة إلى محطة رابعة قيد الإنشاء وفقاً لأعلى المواصفات الدولية.

وأشار اللمكي إلى تأثير صفقة وإعمار» والتي تم إغلاقها في منتصف العام الماضي، على صافي الأرباح خلال 2020، موضحا أن المستقبل واعد وهناك توجه لمزيد من الاستثمار والصفقات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا.

وأكد اللمكي اهتمام «تبريد» بتوسيع نطاق جهود تعاونها مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وذلك من خلال تطوير وربط البنية التحتية لكلتا الشركتين، على نحو يؤدي إلى زيادة التعاون على مستوى التشغيل والعمليات وزيادة الكفاءة، عقب الاستحواذ على امتياز محطات تبريد المناطق في مدينة «مصدر» العام الماضي.

جزيرة ياس

وعلى صعيد متصل، شهد العام الحالي توقيع «تبريد» اتفاقية مع شركة «ميرال»، توفر بموجبها خدمات تبريد المناطق لمشروع «سي وورلد أبوظبي» بجزيرة ياس، حيث ستعمل «تبريد» على ربط المشروع بشبكة تبريد المناطق الموجودة في جزيرة ياس حالياً، وستوفر طاقة تبريد تبلغ 7500 طن تبريد مع رخصة امتياز لتوفير طاقة إجمالية قدرها 15000 طن تبريد.

كما تخطط «تبريد» لبناء محطة جديدة مخصصة بحلول عام 2022 في موقع مشروع «سي وورلد أبوظبي».

شراكة استراتيجية

عقدت شركة تبريد لخدمات الطاقة المملوكة بالكامل لـ «تبريد» مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في عدد من مبانيها. وبموجب شروط الشراكة، ستقدم شركة تبريد لخدمات الطاقة، خبراتها في مجال كفاءة الطاقة وعمليات التبريد المستدامة لإجراء عمليات تدقيق استهلاك الطاقة في المباني المختارة التي تملكها أو تديرها شركة أبوظبي التجاري للعقارات.