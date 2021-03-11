«شراع» تبحث الاستفادة من بيئة الشارقة الاقتصادية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وفداً إيطالياً، في زيارة نظمها المركز، ضمّ عدداً من رؤساء ومسؤولي 11 شركة ناشئة بهدف استكشاف بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للشركات الناشئة.

وبحث الوفد فرص الشراكة مع المركز فيما يتعلق بتبادل المعلومات والاستفادة من أفضل الممارسات التي تخدم نمو ودعم أنظمة الأعمال في الشارقة ومدن إيطاليا الصناعية إلى جانب مناقشة سبل الوصول إلى آفاق تخدم توسيع عمليات الشركات الإيطالية الناشئة الباحثة عن فرص جديدة وواعدة في الإمارة.

وكان في استقبال الوفد كل من حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وكاران ديب مدير إدارة تنمية وتطوير مشاريع ريادة الأعمال في مركز «شراع» ومروان صالح العجلة المدير العام لمركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» إلى جانب العديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الشارقة.

واستعرض حسين المحمودي أهم الركائز التي تنطلق منها خطط العمل في المجمع لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المعرفي في المنطقة، كما تمت مناقشة تطوير تشريعات تتعلق بالتقنيات الحديثة وتساعد على تطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة للتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة بتطوير هذه التشريعات.

وبيّن المحمودي خلال عرض تقديمي أهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها المجمع للمستثمرين وخططه المستقبلية، تناول من خلاله أهم الاستثمارات التي يحتضنها إلى جانب التسهيلات التي يقدمها للشركات الإيطالية الراغبة في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته.

وقال المحمودي: إن المجمع يحرص على دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار ورفدها بجملة من الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة ما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية.

من جهتها قالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز «شراع» إن الإمارة حققت عبر سلسلة من الجهود التي بذلتها طوال سنوات مكانة متقدمة على خريطة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي حتى باتت وجهة مفضلة للشركات الناشئة محلياً وعالمياً وهذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تربط الإمارة مع المدن الصناعية الإيطالية حيث قمنا بتزويد الوفد برؤى متعمقة حول البرامج التي تخدم تأسيس الشركات الناشئة وتضمن نموها وتطورها.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية وإيطاليا بلغ حتى نهاية العام 2019 نحو 5.4 مليار يورو، منها 4.6 مليار صادرات إيطالية للدولة حيث تعتبر إيطاليا حاضنة أوروبية للآلاف من الشركات الناشئة في مختلف القطاعات كما تتواجد في أسواق الدولة 400 شركة تطرح 4 آلاف علامة تجارية إيطالية ما يجعلنا أمام قوة اقتصادية تبحث عن توسّع لها في المنطقة عبر بوابة الإمارة، لهذا نتطلع لمواصلة التركيز على إتاحة الفرص لتعزيز الاقتصاد المحلي من المقومات الاستثمارية والتجارية.

وقال مروان صالح العجلة إن هذه الزيارة تعكس مكانة الشارقة وريادتها في قطاع الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية لما تمتلكه من بيئة خصبة تسهم في نمو القطاعات الناشئة القائمة على الأفكار والتي تعدّ العصب المحرّك لرأس المال الاجتماعي والاقتصادي والعامل المؤثر بشكل فاعل في مؤشرات الاقتصاد.

وأضاف: «لقد أتاحت لنا هذه الزيارة أن نعرّف الشركات الإيطالية على مجموعة الخدمات التي نقدمها لجميع المستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم، والتوسّع من الشارقة إلى المنطقة حيث يوفّر المركز خدمات كاتب العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لنكون شركاء في جعل الإمارة محطة ومنطلقاً للشركات لمتابعة أعمالهم في بيئة استثمارية محفّزة».

وتشكّل هذه الزيارة جزءاً من الدورة الثانية للبرنامج العالمي للشركات الناشئة التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل بإدارة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بالشراكة مع مركز «شراع» والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية، بهدف تعريف الوفد على البيئة الاقتصادية في الدولة.