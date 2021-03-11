4.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 953 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم منها 95 مبايعة للأراضي بقيمة 626.85 مليون درهم و858 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة، بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة، بقيمة 151 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.