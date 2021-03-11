4.3 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

نجحت أسواق الأسهم المحلية في إنهاء تعاملات جلسة أمس على المربع الأخضر بدعم من عمليات التداول المكثفة على بعض الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة.

وفي ختام التعاملات، تجاوز إجمالي قيمة سيولة التداولات الأسبوعية 4.3 مليار درهم، سجلت في غالبيتها لصالح المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية، ما يعكس استمرار قيادة الاستثمار المؤسسي للتداولات في الأسواق المحلية.

ويظهر الرصد الخاص بحركة التعاملات وجود عمليات تجميع على بعض الأسهم، ما يمهد لارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما سيمكن المؤشرات العامة للأسواق المالية من الصعود إلى مستويات كانت تخلت عنها في وقت سابق نتيجة عمليات المضاربة وجني الأرباح.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1.02% عند مستوى 2573 نقطة، فيما اقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 5636 نقطة عند بنمو نسبته 0.54% مقارنة مع اليوم السابق.

وعلى مستوى حركة الأسهم في سوق العاصمة فقد ارتفع سهم بنك «أبوظبي الأول» إلى 14.34 درهم، فيما صعد سهم «أدنوك» لتوزيع إلى 4.22 درهم وسهم «دانة غاز» إلى 78 فلساً.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» إلى 11.65 درهم وبنك «دبي الإسلامي» إلى 4.71 درهم، وشهد سهم «الاتصالات المتكاملة» ارتفاعاً إلى مستوى 7.05 درهم.