«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزة في التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أمس عن تكريمه بجائزة خلال حفل «جوائز تجربة العميل في الخليج» تثميناً لما يقدمه من خدمات مصرفية رقمية رائدة، خلال حفل «جوائز تجربة العميل في الخليج» 2021، حيث حصل على الجائزة ضمن فئة التحوّل الرقمي.

ويحتفي حفل «جوائز تجربة العميل في الخليج» بأعلى درجات التميّز في مجال تجربة العملاء والتحوّل الرقمي ورفاه الموظفين عبر مختلف القطاعات والصناعات. ويتم تحديد الفائزين ضمن كل فئة بحسب تصويت لجنة تحكيم مكوّنة من ثلاثة إلى ستة أعضاء، ووفقاً لمجموعة من معايير التقييم المعتمدة من قبل جامعة كرانفايلد وجمعية محترفي تجربة العملاء.

وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «عندما تفشّت الجائحة العالمية، استطاع مصرف أبوظبي الإسلامي بفضل استراتيجيته الخاصة بالتحوّل الرقمي، التي تضمن انتقالاً سلساً ومتدرجاً، أن يتأقلم سريعاً وبمرونة عالية مع التغيرات التي طرأت على مشهد سلوك العملاء من دون أي انقطاع لخدماته ومنصّاته. ونحن فخورون بهذا التكريم المرموق، تقديراً لمبادراتنا الرقمية، ما يُعد شاهداً قوياً على التزامنا بضمان توفير أفضل تجربة مصرفية رقمية للعملاء بشكل مستمر. وفي ضوء تزايد الطلب على الخدمات الرقمية عبر القطاع المصرفي، فإننا نواصل اعتماد أفضل حلول التكنولوجيا لتزويد العملاء بخدمات مصرفية آمنة ومريحة».

وتشكل محفظة الخدمات المصرفية الرقمية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية نمو مصرف أبوظبي الإسلامي. وعقب تفشي جائحة كوفيد-19، لمس المصرف إقبالاً متسارعاً على خدماته الرقمية، حيث شهد مستويات عالية بين عملائه الأفراد والشركات على حد سواء، وبات أكثر من 78% من عملائه يستخدمون قنواته المصرفية الرقمية.