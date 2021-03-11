الذهب يهبط عن ذروة أسبوع مع عودة عوائد السندات للارتفاع

لندن (رويترز) - تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الخميس مع تقليص الدولار خسائره، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إثر بيانات أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 16.22 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 بالمئة إلى 1723.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ الثالث من مارس عند 1739.63 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1720.40 دولار للأوقية.

وقال تاي وُنج، المتعامل لدى بنك الاستثمار بي.إم.أو في نيويورك، «عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفعت مجددا، مما يجلب الاستقرار للدولار وينال من الذهب».

ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 2.7 بالمئة مسجلاً 2368.41 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.15 دولار للأوقية.