التضخم السنوي في السودان يتجاوز 300%

الخرطوم (رويترز) - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس إن التضخم السنوي قفز إلى 330.78 بالمئة في فبرار من 304.33 بالمئة في يناير، ليبلغ أعلى مستوى في عقود، إذ واصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع.

ولا يزال يزيد على المستوى القياسي البالغ 300 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

خفض السودان، الذي يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، في الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة، والحصول على إعفاء من الدين.