الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة اليوم الخميس بعد تراجع عوائد السندات الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع بفعل انحسار المخاوف من طفرة قوية في التضخم، بينما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 57.5 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة ليصل إلى 32354.5 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.7 نقطة أو 0.43 بالمئة مسجلاً 3915.54 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 204.5 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 13273.31 نقطة.