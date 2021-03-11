باحثون يحذرون: ثغرات في برمجيات «مايكروسوفت»

واشنطن (رويترز) - قالت باحثون في شركة إي.إس.إي.تي للأمن الإلكتروني في منشور إن ما لا يقل عن عشر جماعات تسلل مختلفة تستخدم ثغرات مكتشفة في الآونة الأخيرة في برمجيات خادم البريد الإلكتروني الخاص بشركة مايكروسوفت لاختراق أهداف في أنحاء العالم.

ويضيف نطاق استغلال الثغرات إلى أهمية التحذيرات التي أصدرتها السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن نقاط الضعف المكتشفة في برنامج مايكروسوفت إكستشينج.

وتترك الثغرات الأمنية في البريد الإلكتروني والتقويم الإلكتروني المستخدمين على نطاق واسع المجال مفتوحاً أمام عمليات تجسس إلكتروني على نطاق صناعي، الأمر الذي يتيح لأطراف خبيثة سرقة البريد الإلكتروني كما تشاء تقريبا من خوادم سهلة الاختراق أو نقلها إلى أي مكان آخر على الشبكة.

وذكرت رويترز في الأسبوع الماضي أن عشرات الآلاف من المنظمات تعرضت لاختراق بالفعل، فيما يعلن عن ضحايا جدد يوميا.

وعلى سبيل المثال أعلن البرلمان النرويجي أمس الأربعاء أن بيانات «استخرجت» في اختراق مرتبط بثغرات مايكروسوفت. كما قالت وكالة مراقبة الأمن الإلكتروني الألمانية إن جهازين اتحاديين تضررا من عملية تسلل، لكنها لم تذكر اسميهما.