مسؤول: أميركا قد تصنف تايوان متلاعبة بالعملة

تايبه (رويترز) - قال محافظ بنك تايوان المركزي يانج تشين لونج اليوم الخميس إن الولايات المتحدة قد تصنف الجزيرة متلاعبة بالعملة بالحكم من خلال المعايير الثلاثة الأساسية لدى واشنطن لاتخاذ مثل هذا القرار، والتي حققتها تايوان بالفعل.

وأضاف يانج، مجيباً عن أسئلة أحد النواب في البرلمان، أنه في حالة حدوث ذلك فإنه لن يكون أمراً خطيراً جداً، ولن يترتب عليه ضرر فوري على تايوان.