أسهم اليابان تغلق مرتفعة

طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تراجعت في وقت سابق، بيد أن المكاسب كبحها مستثمرون خفضوا مراكزهم في بعض الأسهم ذات الثقل.

وارتفع المؤشر نيكي 0.6 بالمئة إلى 29211.64 نقطة بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 بالمئة إلى 1924.92 نقطة.

وقال كويتشي كروس كبير الاستراتيجيين لدى ريسونا آست مانجمنت «الأسهم المرتبطة بالنمو ساعدت السوق، لكن عمليات بيع في الأسهم ذات الثقل على المؤشر فرضت ضغوطاً أيضاً».

وارتفع نيكي لأعلى مستوى في 30 عاما الشهر الماضي بفعل توقعات بانتعاش اقتصادي وأرباح أفضل من المتوقع للشركات.

وقفزت أسهم شركات الشحن، لتصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي، إذ ارتفع سهم كاواساكي كيسن 12.71 بالمئة وربح سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 7.45 بالمئة وارتفع سهم نيبون يوسن 7.3 بالمئة.

وقفز سهم بنك شينسي 5.46 بالمئة بعد تقرير ذكر أن البنك يستحوذ على حصة عشرة بالمئة في شركة بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي الأسترالية لاتيتيود فايننشال جروب.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 0.59 بالمئة وخسر سهم موراتا للتصنيع 3.09 بالمئة.

ونزل سهم شركة المعدات الطبية تيرومو 2.2 بالمئة، ما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي، وتلاه سهم طوكيو إلكترون.

وتقدم 127 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 93.