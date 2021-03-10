4796 رخصة اقتصادية جديدة بدبي

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في دبي، خلال شهر فبراير الماضي 4796 رخصة، بمعدل نمو نسبته 3.4%، مقارنة مع 4639 رخصة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوزعت الرخص الصادرة خلال فبراير 2021 على عدة أنشطة، حسب فئة الرخصة، جاءت في مقدمتها المهنية 2730 بنسبة 57%، وتبعتها التجارية ب1.992 بنسبة 41.5%، وتوزعت بقية النسب على الرخص السياحية والصناعية.«بر دبي» تستحوذ على الحصة الأكبر وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة، خلال فبراير 2021 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 2.831 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1.960 رخصة، وأخيراً منطقة حتا، بواقع 5 رخص تجارية جديدة.