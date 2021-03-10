زخم السيولة يدعم الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد، وام)

انهت الأسهم المحلية جلسة تدالاوت الأمس على ارتفاع بدعم من عمليات شراء على أسهم منتقاة مدعومة بسيولة قوية بلغت نحو مليار درهم.

واغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.42% بتداولات بلغت قيمتها نحو 891 مليون سهم، من خلال تداول 142 مليون سهم نفذت من خلال 3300 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة التداولات مرتفعاً بنسبة 0.34% وتم تداول 80 مليون سهم بقيمة 151 مليون دهم.

شهدت أحجام السيولة ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال الإماراتية، حيث قفزت قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 96 مليار درهم، بيعاً وشراء منذ بداية العام وحتى تاريخ 10 مارس الجاري، وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وجاء الارتفاع الكبير في سيولة الأسواق المالية بدعم من عمليات التداول المكثفة التي نفذتها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية وعلى نحو يحاكي وتيرة النشاط الذي شهدته الأسواق في سنوات سابقة.

ومع النشاط المسجل في شهية التداول لدى جميع المستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد فقد انعكس ذلك إيجابياً على أسعار شريحة كبيرة من الأسهم القيادية خاصة المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار والخدمات.

وتشكل قيمة الصفقات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 10 مارس 2021 نحو 34.4% من إجمالي تداولات طيلة العام 2020.

وفي التفاصيل بلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 70.5 مليار درهم، بيعاً وشراء، خلال الفترة من يناير وحتى تاريخ 10 مارس الحالي، وبذلك فقد استحوذ السوق على 73.4% من إجمالي السيولة المتدفقة إلى الأسواق المالية الإماراتية.

ويتضح من خلال الأرقام أن قيمة التداولات المسجلة في سوق العاصمة، خلال الفترة من يناير وحتى 10 مارس2021 نمت بنسبة تجاوزت 400% مقارنة مع تلك المسجلة في نفس الفترة من العام 2020.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات 25.5 مليار درهم تقريباً خلال الفترة من يناير وحتى 10 مارس 2021 بزيادة نسبتها 29.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.