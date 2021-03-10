«الاقتصاد» و«دبي للتنافسية» توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي – ممثلةً بمكتب دبي للتنافسية - مذكرة تفاهم في شأن التعاون المشترك في مجال الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية، وذلك بهدف تبادل الدراسات والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال التنافسية، ومواءمة استراتيجيات الوزارة مع اقتصادية دبي، وتعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في المؤشرات العالمية.

وقع الاتفاقية، ممثلاً لوزارة الاقتصاد، عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعن اقتصادية دبي هاني راشد الهاملي، أمين عام مكتب دبي التنافسية.