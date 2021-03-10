أسهم أوروبا تصعد بدعم الاتصالات والرعاية الصحية

فرانكفورت (رويترز) - حومت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها لما قبل الجائحة، على خلفية ارتفاع سهم أديداس بعد توقعات لمبيعات إيجابية ومكاسب في قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية، طغت على خسائر لقطاعي التعدين والسفر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن دفعت زيادة أسهم التكنولوجيا أمس الثلاثاء المؤشر القياسي إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

وقادت أسهم شركات التعدين والتجزئة والسفر والترفيه الانخفاض في أوروبا، بينما قفز قطاع الاتصالات 2.3 بالمئة وأسهم الرعاية الصحية واحدا بالمئة.

وتناوبت أغلب القطاعات الأوروبية على الصدارة خلال الأسبوع، بدءاً من مكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مروراً بزيادة أسهم التكنولوجيا، ووصولاً إلى ارتفاع القطاعات الآمنة نسبياً اليوم.

وزاد سهم أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 2.8 بالمئة، إذ تستهدف مضاعفة مبيعاتها عبر الإنترنت بحلول 2025 وزيادة استدامة منتجاتها، في إطار خطة خمسية لزيادة الربحية بحيث تقترب من منافستها نايكي.

كان المؤشر داكس الألماني قد شهد بداية قوية لشهر مارس، وبلغ ذروة جديدة خلال جلسة اليوم، فيما يشير المحللون إلى أن تركيز الاقتصاد الألماني على التصدير خارج القارة يمنحه أفضلية مقارنة مع دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا اللتين تركزان أكثر على أوروبا.

وتدعم قطاع الاتصالات بتقدم سهم دويتشه تيليكوم 4.9 بالمئة بعد أن رفع سيتي توصيته للسهم إلى «شراء» من «محايد»، قائلاً إن وضع الشركة قوي في جميع قطاعات السوق.

