«إكسبو 2020» والأمم المتحدة يحفزان على تحقيق التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

اختتم «إكسبو 2020 دبي»، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، أمس، محادثات النسخة التاسعة من سلسلة الفعاليات الافتراضية لما قبل الانطلاق، والتي بحثت على مدار يومين الحلول المبتكرة والإجراءات العملية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تشكل خريطة طريق للقضاء على الفقر، ومحاربة عدم المساواة، والتصدّي للتغيّر المناخي، إلى واقع ملموس.

شارك في الفعالية التي جاءت تحت عنوان «محادثات إكسبو: الأهداف العالمية»، معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ(إكسبو 2020 دبي)، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وماهر ناصر مدير شعبة التوعية في إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، المفوض العام للأمم المتحدة لدى «إكسبو 2020 دبي» وخبراء وشركاء لـ«إكسبو»، ومشاركين دوليين، إلى جانب نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

وسلطت جلسات الفعالية، الضوء على التزام دولة الإمارات بهذه الأهداف وقدرتها على تحفيز العمل العالمي، وتناولت حاجة العالم الملحّة إلى إحراز تقدم على مستوى أهداف التنمية المستدامة وضرورة مشاركة الجميع في ذلك، فضلاً عن الطريقة التي سيجسّد بها «إكسبو 2020» هذه الأهداف في كل عناصر تجربة الزائر.

وقالت معالي ريم الهاشمي: «تجسد أهداف التنمية المستدامة قضايا أساسية جميعنا معنيون بها، وهي قضايا جوهرية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وستتجسد في كافة برامجنا وفعالياتنا وبأشكال مختلفة، بدءاً من إلقاء الضوء على طريقة وضع الدول التنمية المستدامة في صلب استراتيجياتها ووصولاً إلى إشراك ملايين الزوار، وتثقيفهم وإلهامهم لاتخاذ خطوات واعية تحدث الفرق.

وقال ماهر ناصر: تقدّر منظمة الأمم المتحدة «إكسبو 2020»، بصفته منصة عالمية للحوار والتعاون على المستوى الدولي.

يوفر «إكسبو 2020»، تحت شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، فرصة لإظهار قدرة العقول المبدعة والمبتكِرة على إيجاد حلول لتحديات العالم الأكثر إلحاحاً ويلقي الضوء على قدرة التعاون الدولي على تطبيق الأهداف العالمية.