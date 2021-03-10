الإمارات تشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها عن بُعد في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد تحت عنوان «المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة: (السياسات والبرامج والتجارب الناجحة، مراجعة وتمكين الأسرة ودينامية الحركات الاقتصادية)»، جهود دولة الإمارات في مواجهة جائحة كورونا ومبادراتها الاستراتيجية الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني ما بعد كوفيد - 19، بمشاركة ممثلي البرلمانات الآسيوية والمنظمات والمراكز ذات الصلة بالمرأة والأسرة.

شارك من الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية: محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعائشة محمد الملا، كما حضرت سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكد محمد عيسى الكشف، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في مداخلة للشعبة بعنوان «اقتصاد الأسرة في عالم ما بعد كوفيد - 19»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل التخطيط المحكم، تمكنت من مواجهة جائحة «كورونا»، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأزمات العالمية، وذلك وفق تقارير الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة في الأمم المتحدة.