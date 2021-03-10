«ائتمان الصادرات» توقع مذكرة تفاهم مع «تأمين التجارة الأفريقية»

دبي (الاتحاد)

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع وكالة تأمين التجارة الأفريقية، وهي شركة حماية الائتمان التجاري والاستثمار في أفريقيا، من شأنها تعزز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وأفريقيا، من خلال تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري للشركات والمصدرين.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من: ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومانويل موسيس الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة الأفريقية، إلى تعزيز تنافسية الشركات المصدرة في الإمارات وأفريقيا، من خلال تعريفهم بمزايا حلول التمويل التجاري وأدوات الحد من المخاطر التجارية والسياسية التي يقدمها الطرفان. كما سيتعاون الطرفان أيضاً في زيادة قدرات التأمين والتمويل الخاصة بكل منهما.

وقال فالسيوني: «يسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع وكالة تأمين التجارة الأفريقية بموجب هذا التعاون الذي سيعزز ثقة الشركات الإماراتية المصدرة للوصول إلى الأسواق والموارد المتنوعة في المنطقة الأفريقية».

وقال مانويل موسيس، الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة الأفريقية: «سعيدون بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، من أجل استكشاف فرص واعدة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك وتعزيز المهارات وتبادل الخبرات».

وقال فالسيوني: إن أفريقيا تقدم العديد من الفرص التجارية للشركات الإماراتية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا 40.7 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ36.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بينهما 50 مليار دولار في عام 2019، مقابل 33 مليار دولار في عام 2015.