إماراتية مديراً عاماً لـ«أكسنتشر» بالدولة

أبوظبي (الاتحاد)

عيّنت شركة أكسنتشر نادية عبد الله كمالي بمنصب المدير العام للشركة في دولة الإمارات.

وستكون نادية، المقيمة في دبي، مسؤولة عن إدارة عمليات أكسنتشر في البلاد وقيادة قطاعي الخدمات العامة والصحة في الشركة، وهما قطاعان استراتيجيان في المنطقة. وبالإضافة إلى منصبها الجديد، ستنضم نادية إلى لجنة أكسنتشر التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال أليكسيس ليكانويت، المدير العام الإقليمي لأكسنتشر في الشرق الأوسط: «نحن سعيدون للغاية بانضمام نادية عبد الله كمالي لإدارة عملياتنا في الإمارات التي تعد إحدى أسواقنا الرئيسية بالمنطقة».

من جانبها، قالت نادية عبدالله كمالي: «هدفنا أنا وزملائي يكمن في التوسع بقاعدة عملائنا وإمكاناتنا في البلاد، من خلال تطوير حلول متقدمة وفعالة تدعم النمو المستدام في المجالات الاجتماعية الاقتصادية».