«حديد الإمارات»: وفورات بـ 88 مليون درهم من ابتكارات الموظفين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت حديد الإمارات، فعاليات «أسبوع الابتكار الافتراضي» للموظفين والعملاء والموردين خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، لترسيخ الابتكار في جميع قطاعات الشركة.

وخلال كلمته الافتتاحية لفعاليات أسبوع الابتكار في حديد الإمارات، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات: «نحن في حديد الإمارات لا نشك في أن الابتكار هو العامل الأساسي في البقاء والاستمرار في عالم الأعمال، ولذا نحن دائماً حريصون على استقطاب الأفكار والحلول الجديدة. وتعد منصة ThinkSmart التي أطلقتها الشركة لتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار المبتكرة، والمساهمة في الارتقاء بالأداء وكفاءة العمليات من أنجح البرامج بالشركة».

وأضاف الرميثي: «استقبلنا من خلالها ما يزيد على 1200 فكرة جديدة منذ إنشائها، حققت الأفكار المنفذة منها وفورات بمقدار 88 مليون درهم، منها 40 مليون درهم خلال عام 2020 فقط. كما نجحنا خلال عام 2020 في الحصول على شهادة آيزو 56002 في إدارة الابتكار، لنكون بذلك أول مصنّع للحديد في العالم، وأول شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة حصولاً على هذا الاعتراف العالمي».

ويأتي ذلك ضمن جهود حديد الإمارات في تعزيز مكانتها، كونها شركة مبتكرة على مستوى عالمي مدعومة بطموح الريادة وثقافة الإبداع المستندة إلى المعرفة والتركيز على احتياجات العملاء.

وشارك في الفعاليات أكثر من 16 رائداً من رواد الابتكار، وشملت ندوات إلكترونية ملهمة قدّمها عدد من الخبراء الدوليين المعروفين، وتناولت العديد من الموضوعات مثل: دورة حياة الابتكار، ومحاكاة عملية تصنيع الحديد والصلب، وتطبيقات الهيدروجين في الصناعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن، والابتكار الهادف، والتحول الرقمي، ونماذج الأعمال في المستقبل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العديد من الموضوعات.

وأوضح الرميثي: «أسّسنا في يوليو 2020 لجنة البحث العلمي لشركة حديد الإمارات بهدف ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في جميع قطاعاتنا».