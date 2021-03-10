حلقة نقاشية حول تطوير الصناعة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي أمس، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حلقة نقاشية عن بُعد حول تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية.

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة نضال محمد الطنيجي.

كما شارك فيها محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعدد من أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، والمهتمين والمختصين في قطاع الصناعة.

وقال يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة إن الحلقة النقاشية هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، والاطلاع على التحديات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، للوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تضمن تطوير الصناعة الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

من جهتها، أكدت عائشة ليتيم عضو اللجنة على أهمية هذه الحلقة، منوهة بأن المشاركين تساءلوا عن مدى التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعات حول أهم العراقيل التي تواجههم وكيفية حلها.

ومن جانب آخر أفادت الدكتورة نضال الطنيجي عضو اللجنة أن المشاركين في الحلقة أكدوا أهمية التنسيق وتفعيل الأدوار التكاملية بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة.

من جهتها، أكدت عفراء بخيت العليلي عضو اللجنة أن هذه الحلقة النقاشية تأتي استكمالاً لجهود اللجنة في مناقشة موضوع تطوير الصناعات الوطنية في الإمارات، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع.

أهم التحديات

قال محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، عقدت الحلقة النقاشية الافتراضية الثانية بشأن الموضوع للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهم التحديات التي تواجههم، منوهاً بأنه سيتم صياغة عدد من المقترحات والملاحظات التي خرجت بها اللجنة من الحلقتين النقاشيتين كتوصيات ومناقشتها في اجتماعات اللجنة ومن ثم تضمينها في تقرير اللجنة النهائي الذي سيعرض فيما بعد في إحدى الجلسات القادمة للمجلس. وأشار الكشف إلى أن اللجنة قامت بعمل استبيان إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي للتعرف على آراء وملاحظات المهتمين بتطوير قطاع الصناعة في الدولة، ويهدف الاستبيان إلى التعرف على التحديات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية بهدف الوصول إلى الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تضمن تطوير الصناعة الوطنية.