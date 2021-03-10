27 مليار دولار تجارة التجزئة الإلكترونية في دبي

دبي (الاتحاد)

ترتفع مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في دبي بنسبة 23% لتبلغ 27 مليار دولار أميركي في العام 2022، وذلك بتأثير من تغير عادات الشراء والاستهلاك التي سببها فيروس كوفيد- 19 والتحول الرقمي الهائل في جميع الخدمات بالإمارة، بحسب حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي قال إن ذلك سيفتح آفاق النمو واسعة أمام تجار التجزئة من الشركات الناشئة والصغيرة التي اختارت دبي مركزاً لعملياتها في المنطقة.

وتوقع بوعميم أن يحمل العام 2021 مؤشرات إيجابية بالنسبة لقطاع التجزئة خصوصاً مع استمرار حملات التطعيم التي تعتبر أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي والارتقاء بتنافسية قطاع التجزئة بشقيه التقليدي والإلكتروني على ضوء المتغيرات الاستهلاكية والسلوكية في قطاع التجزئة.

وأكد بوعميم أن جائحة كورونا شكلت فرصة لتجار التجزئة لتغيير نماذج أعمالهم وتكيفها مع الواقع الجديد وتسريع التحول الرقمي وإيجاد طرق جديدة للابتكار والتواصل مع المستهلك والعميل.

وأشار بوعميم خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الثانية لقمة التجزئة التي افتتحت أعمالها افتراضياً بالتعاون مع غرفة دبي وميدان ون، إلى أن قطاع التجزئة الإلكتروني أثبت أنه ركيزة أساسية في مستقبل تجارة التجزئة العالمية، مشيراً إلى توقعات من «يورومونيتر» بأن ينمو قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل قيمته إلى 50 مليار دولار أميركي في العام 2025 مقارنة بـ24 مليار دولار أميركي في العام 2020.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن قواعد اللعبة في قطاع التجزئة تغيرت وحان الوقت ليواكب تجار التجزئة في الدولة والعالم المتغيرات المتسارعة ويعتمدوا التحول الرقمي في خدماتهم والابتكار في تعزيز ثقة المستهلك كي يحافظوا على تنافسيتهم في سوق العمل.

وأكد أن دعم غرفة دبي لقمة التجزئة يأتي ضمن جهودها لاستقطاب الفعاليات العالمية إلى الإمارة والترويج لدبي كوجهة عالمية مفضلة لتجار التجزئة، مؤكداً أن دبي تتمتع بمزايا تنافسية عديدة تجعلها القلب النابض لتجارة التجزئة في العالم، مشيراً إلى أن زيادة عدد السكان وارتفاع الرغبة الاستهلاكية وقطاع السياحة الواعد واقتراب موعد معرض إكسبو 2020 دبي عوامل تعزز سوق التجزئة بالإمارة.