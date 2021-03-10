«الفرسان القابضة» توقع اتفاقية تعاون مع «الخوارزمي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الفرسان القابضة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الخوارزمي القابضة، تم بموجبها تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وتنفيذ برامج مشتركة تخدم النشء والشباب ومختلف الجهات المجتمعية، خاصة في قطاعات تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وقع الاتفاقية سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، والبروفيسور نبيل القاضي نائب الرئيس لشؤون الأكاديمية بكلية الخوارزمي الدولية، نيابة عن الدكتور عاصم الحاج الرئيس التنفيذي لشركة الخوارزمي القابضة.

وأكد سلطان الكعبي أهمية هذا التعاون مع شركة الخوارزمي القابضة، مشيراً إلى حرص شركة الفرسان على مد جذور التعاون مع مختلف الجهات المجتمعية، مما يعزز رسالة وأهداف شركة الفرسان ويدعم برامجها التنفيذية في النهوض بمختلف فئات المجتمع رياضياً وثقافياً واجتماعياً.