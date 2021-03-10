وزير مالية الكويت: سعر 90 دولاراً للنفط يحقق التعادل في الميزانية

الكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم الأربعاء إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية «ولا يؤجل أو يقلل من العزم» لسن قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة.

وقال الوزير خليفة حمادة في بيان إن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022 يبلغ 90 دولاراً لبرميل النفط «حتى يصبح العجز في الميزانية صفراً».

وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات «لا تُعد حلولاً إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية» من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام.

وأكد الوزير ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام خلال أقرب وقت ممكن، معرباً عن ثقته بتعاون البرلمان.

كان البرلمان السابق قد عطل مشروع قانون للسماح للحكومة باقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار تُسدد على 30 عاماً.

ومازال مشروع قانون الدين العام لدى اللجنة المالية بالبرلمان، ولا توجد مؤشرات على قُرب إقراره.