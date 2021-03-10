عمومية «طيران أبوظبي» تقر توزيع 10% نقداً

أبوظبي (الاتحاد)- أقرت الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي في اجتماعها أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10٪ من رأس المال، بمبلغ إجمالي يبلغ 44.478 مليون درهم.

ووفقا للإفصاح الصادر عن الشركة، سيتم دفع التوزيعات النقدية للمساهمين المستحقين بتاريخ 9 أبريل 2021، حيث سيكون آخر يوم لشراء الأسهم المستحقة للتوزيعات هو 17 مارس 2021.

وبذلك، ستكون الأسهم المتداولة بتاريخ 18 مارس 2021 مستبعدة من التوزيعات. وبالتالي، سيكون إغلاق السجل للأسهم المستحقة بتاريخ 21 مارس 2021.