صعود أغلب أسواق الخليج وموجة بيع تهبط ببورصة مصر

لندن (رويترز) - أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب في قطاع الخدمات المصرفية، بينما تراجعت الأسهم المصرية بسبب موجة بيع كبيرة لأسهم قيادية.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 1.3 بالمئة إلى 9595 نقطة، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي بأكثر من ثلاثة بالمئة وزاد سهم البنك الأهلي التجاري 3.6 بالمئة.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي على زيادة 0.4 بالمئة إلى 5607 نقاط، إذ تقدم سهم شركة اتصالات 0.8 بالمئة.

وفي سوق دبي، زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2547 نقطة، مدعوما بتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة وصعود سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة.

لكن خسائر أسهم قيادية أخرى حدت من مكاسب المؤشر، لاسيما سهم بنك دبي الإسلامي الذي خسر 0.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 1.5 بالمئة إلى 10272 نقطة، ليواصل المكاسب لجلسة ثالثة على التوالي، وذلك بقيادة قفزة 3.6 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

كما ربح سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 1.1 بالمئة بعد إعلان أنها ستنشئ محطة جديدة في 2027 بطاقة إنتاجية 2600 ميجاوات من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه يوميا.

وربح مؤشر سوق مسقط 0.1 بالمئة مسجلا 3702 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.1 بالمئة إلى 6278 نقطة

وانخفض مؤشر سوق البحرين 0.1 بالمئة إلى 1465 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة إلى 11236 نقطة، إذ طال النزول أغلب الأسهم عليه، منها سهم البنك التجاري الدولي الذي خسر 1.5 بالمئة.