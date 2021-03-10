سعر النفط يصعد بدعم خفض «أوبك+»

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعافي الاقتصاد العالمي وقيود الإنتاج التي تتبناها أوبك+، لكن زيادة المخزونات الأميركية حدت من المكاسب.

وصعد خام برنت 34 سنتاً، بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.10 بتوقيت جرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.8 بالمئة ليبلغ 64.52 دولار.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي في أحدث توقعاتها إن الاقتصاد العالمي المتضرر من الجائحة سينتعش هذا العام بمعدل نمو 5.6 بالمئة وسينمو أربعة بالمئة في العام المقبل. وكانت توقعاتها السابقة لنمو 4.2 بالمئة هذا العام.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة «عندما يتعلق الأمر برفع معنويات السوق، لا يكاد يوجد ما يضاهي تحسين توقعات التعافي الاقتصادي لما بعد كوفيد».

ولقت الأسعار الدعم أيضاً من قرار أوبك+ الإبقاء على تخفيضات الإنتاج في أبريل دون تغيير يذكر.