عمومية «دي إكس بي» توافق على عرض الاستحواذ من «مراس»

أبوظبي (الاتحاد) - وافقت الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس في اجتماعها الذي عقد افتراضيا، أمس، وبنسبة حضور بلغت 81% على تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي من قبل شركة مراس للوجهة الترفيهية («مِراس»)، اعتباراً من 28 فبراير 2021 برصيد مستحق كما في 28 فبراير 2021، بما في ذلك أصل الدين والفائدة المتراكمة، 4,271 مليار درهم والذي يشمل 113,28 مليون درهم من الفوائد المستحقة «الدين المصرفي ذو الأولوية» إلى 53,391,475,304 أسهم عادية جديدة بقيمة اسمية قدرها 1 درهم إماراتي لكل سهم في رأسمال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم إماراتي لكل سهم («تحويل الدين المصرفي»): شريطة الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بمقدار 53,391 مليار درهم إماراتي ليصبح 62,82 مليار درهم إماراتي، والموافقة على إصدار 53,391,475,304 أسهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1 درهم إماراتي لكل سهم في رأسمال الشركة إلى مِراس عند تحويل الدين المصرفي («أسهم التحويل»).و سيتم التعامل مع كل سهم من أسهم التحويل على أنها مدفوعة بالكامل، ويتم احتساب الفرق بين مبلغ الدين المصرفي ذو الأولوية والقيمة الاسمية لأسهم التحويل من خلال إنشاء احتياطي سلبي في الميزانية العمومية للشركة، و الموافقة على إدراج أسهم التحويل لدى سوق دبي المالي وتحديث سجل مساهمين الشركة لتسجيل، باسم مِراس، ملكية أسهم المساهمين الذين قبلوا العرض النقدي المشروط من مِراس للاستحواذ على نسبة 100٪ من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند عرض مِراس).



