الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بعد بيانات التضخم

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات استمرار خفوت أسعار المستهلكين في فبراير، مما خفف بواعث القلق من طفرة في التضخم بينما يكتسب التعافي الاقتصادي زخما.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 74.2 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 31906.96 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.5 نقطة أو 0.43 بالمئة مسجلا 3891.99 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 160.9 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 13234.733 نقطة عند الفتح.