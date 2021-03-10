12.2% معدل البطالة في تركيا

إسطنبول (رويترز) - تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 12.2 بالمئة في يناير وارتفع معدل مشاركة قوة العمل صوب 50 بالمئة عن شهر مضى، بحسب بيانات صادرة اليوم الأربعاء قُدمت بشكل جديد يتفق مع المعايير الدولية.

كان معدل البطالة 12.6 بالمئة في ديسمبر و12.8 بالمئة قبل عام، قبل أن تجتاح تداعيات فيروس كورونا البلاد. وخلال 2020 حال حظر لتسريح العاملين دون ارتفاع البطالة، وهو حظر جرى تمديده إلى منتصف مايو أيار.

البيانات الجديدة الرسمية تشمل قياسا معدلا في ضوء العوامل الموسمية للقصور في تشغيل القوى العاملة، والذي ارتفع لأربعة أشهر متتالية إلى 29.1 بالمئة في يناير، مقتربا من ذروة لامسها في مايو أيار العام الماضي خلال ذروة إجراءات العزل العام التركية لمكافحة كوفيد-19.

وفي تعديله، أصدر المعهد لأول مرة بيانات تخص شهرا واحدا بدلا من بيانات ثلاثة أشهر امتثالا لقرارات منظمة العمل الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.