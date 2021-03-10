مصر: تسوية دعاوى بشأن محطة دمياط للغاز

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، عن سريان سلسلة من الاتفاقات التي تسوي جميع الدعاوي بين مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس)، مما يضمن استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية استئناف عمل محطة التسييل، المملوكة بنسبة 50 بالمئة لإيني، وهي خطوة محورية في خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.

وسيطرت إيجاس المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول‎ على الخمسين بالمئة المتبقية في صفقة لإعادة تشغيل المحطة التي ظلت مغلقة منذ 2012 وسط نزاعات قضائية.

وقالت وزارة البترول المصرية: إن التسويات التي أُعلنت اليوم الأربعاء ستزيد أيضاً طاقة الإسالة لإيجاس في المحطة، دون أن تذكر مقدار الزيادة.

محطة دمياط واحدة من محطتي إسالة على الساحل الشمالي لمصر، إلى جانب إدكو.

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي، العام الماضي، لإعادة تصديره من محطات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.