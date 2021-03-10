«فلاي دبي» تطلق رحلتين أسبوعياً إلى «تيرانا»

دبي (الاتحاد) تطلق «فلاي دبي» رحلاتها إلى تيرانا، عاصمة ألبانيا، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة لهذه المدينة. ستشغل فلاي دبي رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار تيرانا الدولي (TIA) اعتباراً من 28 مارس.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «مع استمرار رفع الدول الواقعة ضمن دائرة الطيران لدينا لقيود السفر، فإننا نواصل البحث عن فرص جديدة لربط الأسواق التي كانت تفتقر إلى الخدمات السابقة بدبي. يسعدنا أن نكون أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة بين دبي وتيرانا».

وقال إرمال دريدا، سفير جمهورية ألبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «هذا الجسر الجديد يعطي المزيد من الناس فرصة اكتشاف جمال ألبانيا الواقعة في قلب منطقة البلقان والبحر الأبيض المتوسط. تقدم ألبانيا أيضاً مأكولات ممتازة، ومجموعة من مناطق الجذب السياحي بأسعار في متناول الجميع. يشتهر الألبان بكرم ضيافتهم، مما يجعل الزائرين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يشعرون وكأنهم في وطنهم».

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «ستكون الرحلات الجوية إلى تيرانا متاحة للحجز اعتباراً من اليوم على موقع flydubai.com. ومن خلال شركائنا في السفر برحلة طيران من دبي أقل من ست ساعات، تتمتع تيرانا بموقع مركزي في جنوب شرق أوروبا، مع سهولة الوصول إلى السواحل والجبال الجميلة على طول البحر الأدرياتيكي. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا».