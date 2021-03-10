متسللون يخترقون كاميرات المراقبة فيركادا لدى شركات

لندن (رويترز) - قال شخص شارك في عملية تسلل إلكترونية، لرويترز، إن مجموعة صغيرة من قراصنة الشبكة الدولية تمكنوا من مشاهدة لقطات حية والاطلاع على أرشيف مقاطع صورتها كاميرات المراقبة في مئات الشركات، ومنها شركة تسلا، بعد التسلل إلى أنظمة شركة فيركادا صانعة الكاميرات، خلال اليومين الماضيين.

وأطلع مطور البرامج السويسري تيلي كوتمان، الذي ذاع صيته لكشفه ثغرات أمنية في تطبيقات الهواتف المحمولة وأنظمة أخرى، رويترز على تسجيلات من داخل مصنع لتسلا في الصين ومعرض لها في كاليفورنيا. وعرض لقطات أخرى من سجن في ألاباما وغرف مستشفيات، وقاعة استجواب تابعة للشرطة، وقاعات ألعاب رياضية.

ورفض كوتمان الكشف عن أعضاء آخرين في مجموعة المتسللين. وقال: إنهم يسعون للفت الانتباه إلى الانتشار الواسع لمراقبة الناس بعد أن عثروا على معلومات دخول على الأنظمة الإدارية لفيركادا، متاحة على الإنترنت هذا الأسبوع.

وأقرت فيركادا بحدوث اختراق، وقالت إنها عطلت جميع حسابات الإدارة، لوقف الدخول غير المصرح به على أنظمتها.

وقال كوتمان: إن فيركادا أوقفت المتسللين قبل ساعات من نشر بلومبرج الخبر لأول مرة يوم الثلاثاء.

وتابع أن مجموعة المتسللين كان بإمكانها، لو اختارت ذلك، أن تستغل سيطرتها على الكاميرات في الدخول على أجزاء أخرى من شبكات شركة تسلا وشركة كلاودفلير لبرامج الكمبيوتر وشركة أوكتا.

وقالت كلاودفلير: إن إجراءاتها الأمنية مصممة بحيث تمنع أي تسلل صغير من أن يصبح اختراقاً أوسع نطاقاً، وإن بيانات العملاء لم تتأثر.

وقالت أوكتا إنها تواصل التحقيق، لكن خدمتها لم تتضرر.

ولم ترد تسلا على طلب التعليق.

وتشمل قائمة بحسابات مستخدمي فيركادا أطلع المتسللون رويترز عليها، آلاف المؤسسات، منها سلسلة صالات الألعاب الرياضية باي كلوب، وشركة فيرجين هايبرلوب لتكنولوجيا النقل.