4.5 % تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 4.5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، من 4.3 بالمئة في يناير، لكنه مازال بعيداً عن المستويات المستهدفة من البنك المركزي عند سبعة بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن 0.2 بالمئة بعد انخفاضه بنسبة 0.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت 12.7 بالمئة على أساس سنوي، ومجموعة الحبوب والخبز 2.7 بالمئة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات 11.1 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت رضوى السويفي، من بنك الاستثمار فاروس: «الأرقام متوقعة وجيدة، ومازالت تحت السيطرة وأقل من مستهدفات البنك المركزي».

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020، من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقاً لبيانات حكومية.