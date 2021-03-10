النفط مستقر قبل صدور بيانات المخزونات الأميركية

لندن (رويترز) - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إذ تدعمت بتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتعافي الاقتصادي العالمي وقيود الإنتاج التي تتبناها أوبك+، لكن زيادة المخزونات الأميركية تكبح الأسعار.

ونزل خام برنت سنتين أو ما يعادل أقل من 0.1 بالمئة إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.43 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً أو 0.2 بالمئة، ليبلغ 64.12 دولار للبرميل.

قالت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية المرحلية إن الاقتصاد العالمي سينتعش هذا العام بمعدل نمو 5.6 بالمئة وسينمو أربعة بالمئة في العام المقبل. وكانت توقعاتها السابقة لنمو 4.2 بالمئة هذا العام.

ولقت الأسعار الدعم أيضاً من قرار «أوبك+» الإبقاء على تخفيضات الإنتاج في أبريل كما هي إلى حد بعيد.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة «في نظرنا، اجتماع أوبك+ في الرابع من مارس لم يترك الباب مفتوحاً أمام ارتفاع الأسعار فحسب، بل اقتلعها تماماً وحطمها».

لكن محللين يقولون إن الأسعار ظلت تحت ضغط بسبب مزيج من العوامل من بينها أن اثنين من كبار المستوردين وهما الهند والصين يسحبان الخام من المخزونات في ظل الأسعار الحالية المرتفعة وتوقعات بعودة إمدادات إيران.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس وفقاً لمصادر تجارية مستندة إلى بيانات من معهد البترول الأميركي. وكان محللون يتوقعون زيادة بنحو 800 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجلب ارتفاع الأسعار المزيد من الإمدادات الأميركية إلى السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الأميركي ما زال من المتوقع أن يهبط 160 ألف برميل يومياً في 2021 إلى 11.15 مليون برميل يومياً، لكن ذلك يمثل انخفاضاً أقل مقارنة مع توقع شهري سابق للإدارة بتراجع عند 290 ألف برميل يومياً.

