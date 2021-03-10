أسهم اليابان تغلق مستقرة

طوكيو (رويترز) - لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، إذ محت مبيعات صناديق محلية قبل نهاية السنة المالية مكاسب أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر صعود بورصة وول ستريت الليلة الماضية.

وصعد المؤشر نيكي 0.03 بالمئة ليغلق عند 29036.56 نقطة، بينما كسب المؤشر توبكس 0.11 بالمئة إلى 1919.74 نقطة.

وارتفع نيكي لأعلى مستوى في 30 عاماً، الشهر الماضي، بفضل توقعات بتعاف اقتصادي سريع ونتائج قوية للشركات. وتجني الصناديق الأرباح قبل نهاية السنة المالية في اليابان، الشهر الجاري.

وقال شويتشي اريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في ايواي كوزمو سيكيوريتيز: «السبب الاقتراب من نهاية السنة... تحاول صناديق معاشات التقاعد وغيرها خفض حيازات الأسهم التي زادت خلال موجة الصعود. سيستمر البيع طوال الشهر وسيضغط على المؤشرات».

وزادت أسهم التكنولوجيا مقتدية بمكسب أربعة بالمئة لمؤشر ناسداك الأميركي الزاخر بشركات التكنولوجيا، وهو أكبر مكسب يومي منذ الرابع من نوفمبر، فيما تراجعت عائدات السندات الأميركية.

وكسب سهم فانوك 3.35 بالمئة، وكان أكبر مساهم في مكاسب نيكي، وتلاه سهم شركة تشغيل الهاتف كيه.دي.دي.آي، الذي ارتفع 3.44 بالمئة، وشركة معدات اختبار الرقائق أدفانتست والتي زاد سهمها 1.34 بالمئة، وسوني التي زادت 1.76 بالمئة.