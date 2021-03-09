41 شركة توزع 30.1 مليار درهم أرباحاًً نقدية

أبوظبي (وام)

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقرر منحها للمساهمين في الشركات الإماراتية عن أرباح العام 2020 إلى نحو 30.1 مليار درهم، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن الأسواق المالية حتى تاريخ 8 مارس الجاري.

وتظهر الإحصائيات ذاتها أن الزيادة في قيمة التوزيعات النقدية، جاءت نتيجة ارتفاع عدد مجالس إدارات الشركات، التي أوصت بتوزيع أرباح على مساهميها إلى 41 مجلس إدارة مدرجة في أسواق المال الإماراتية.

ويعكس الحجم الكبير من التوزيعات النقدية، التي أعلنت عنها الشركات الإماراتية حتى الآن نسب العوائد العالية، التي يحصل عليها المستثمرون في الأسواق المالية المحلية، والتي تعد الأعلى، مقارنة مع عوائد الاستثمار في الشركات الأخرى المدرجة في أسواق الخليج، والشرق الأوسط بشكل عام.

ويتضح من خلال الإحصائيات زيادة عدد البنوك الإماراتية، التي قررت منح عوائد لمستثمريها إلى 9 بنوك، ما رفع من إجمالي قيمة توزيعات القطاع إلى 15.878 مليار درهم حتى تاريخ 8 مارس الجاري، علماً أن 9 بنوك أخرى مدرجة في الأسواق لم تفصح بعد عن توصياتها بشأن التوزيعات على المساهمين.

وكان بنك أبوظبي الأول الأكثر توزيعاً للأرباح على المساهمين، حيث بلغت قيمتها 8.074 مليار درهم عن أرباح العام 2020، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة وصلت إلى 2.527 مليار درهم.

وجاء قطاع الاتصالات بالمركز الثاني من حيث قيمة التوزيعات، والتي بلغت 7.63 مليار درهم، على أن هذا الرقم قابل للزيادة، بعدما اقترح مجلس إدارة شركة اتصالات توزيع أرباح استثنائية على المساهمين، بعد إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها.

وتوزعت بقية قيمة التوزيعات على قطاعات العقار والاستثمار والتمويل والضيافة والتأمين والخدمات، وغيرها من القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.